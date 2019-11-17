Бешикташ хочет избавиться от экс-хавбека Динамо Ленса

Хавбек Бешикташа Джермейн Ленс зимой может сменить место работы.

Бешикташ намерен попрощаться с Джермейн Ленсом в течение зимнего трансферного окна, сообщает Takvim.

Самбрано: Если не получу игровой практики в Динамо, то буду искать другие варианты

Турецкий клуб уже начал переговоры об аренде 31-летнего хавбека в Фейенорд. Диалог не стал успешным, ведь голландцы не готовы брать на себя обязательства по зарплате Ленса, которая составляет 2,3 млн евро в год. Действующее соглашение Джермейна действует до лета 2022 года.

В Украине Ленс известен своими выступлениями за киевское Динамо в 2013-2015 годах.

Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єру