Бешикташ хочет досрочно вернуть Кариус в Ливерпуль – турки недовольны игрой вратаря

Турецкий Бешикташ намерен преждевременно расторгнуть соглашение с вратарем Лорисом Кариусом, права на которого принадлежат Ливерпулю.

Руководство стамбульских "орлов" не устраивает уровень игры, который демонстрирует 26-летний немецкий голкипер. Бешикташ готов вернуть Кариуса в Ливерпуль, хоть арендное соглашение двух клубов рассчитано до лета 2020-го года, информирует Sky Sports.

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Отметим, что в этом сезоне Кариус сыграл во всех 8 матчах турецкой Суперлиги, в которых пропустил 12 голов. Его команда сейчас занимает 8 место в турнирной таблице.

Напомним, серьезный спад в карьере Кариуса начался с финала Лиги чемпионов в 2018 году, когда две его ошибки позволили мадридскому Реалу обыграть Ливерпуль.

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