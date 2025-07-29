Полузащитник Бешикташа Оркун Кёкчю может не сыграть с Шахтером в ответном матче квалификации Лиги Европы.

Оркун Кёкчю находится под большим вопросом на ответный матч с Шахтером, информирует Sports Digitale. Сообщается, что полузащитнику диагностирован отек ноги. В понедельник, 28 июля, Оркун во время тренировки был замечен с повязкой на ноге.

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Ответный матч Шахтер – Бешикташ состоится в четверг, 31 июля. В первой встрече "горняки" победили со счетом 4:2.

Кёкчю перешел из Бенфики в Бешикташ на правах аренды с обязательством выкупа в размере 25 млн евро. Это рекордный трансфер не только в истории клуба, но и всей турецкой Суперлиги. Игрок зарабатывает в Стамбуле 5 млн евро в год, а его контракт рассчитан на пять лет.