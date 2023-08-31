Бешикташ и Динамо сыграют в решающем матче за групповой этап Лиги конференций. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА между Бешикташем и Динамо пройдёт в Стамбуле, на стадионе "Водафон Арена". Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турок со счётом 3:2.

Телетрансляцию проведёт канал "2+2". Youtube-трансляция доступна на каналах FootballHub и Динамо Киев, а также в этой новости на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Бешикташ: Гюнок – Розье, Уйсал, Колли, Булут – Учан, Хаджиахметович – Рашица, Жедсон, Мулека – Абубакар

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Ванат

Бешикташ – Динамо: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги конференций