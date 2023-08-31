Киевляне поехали в Стамбул на ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций. Где смотреть игру Бешикташ – Динамо подскажет "Футбол 24".

Матч Бешикташ – Динамо стартует 31 августа в 21:00 по киевскому времени. Поединок состоится на Водафон Парке в Стамбуле. Обслужит игру португальский судья Жоау Пинэйру.

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Бешикташ – Динамо: где смотреть матч Лиги конференций

Поединок квалификации Лиги конференций покажут телеканалы 2+2 и Динамо TV. Начало трансляции – в 20:55 по Киеву. Матч Бешикташ – Динамо онлайн можно посмотреть на Youtube-каналах FootballHub и Динамо. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая половина противостояния завершилась минимальным поражением Динамо. Киевляне показали хороший футбол, но в компенсированное время пропустили решающий гол. Для выхода в групповой этап "бело-синие" должны обыгрывать Бешикташ на выезде с разницей в два гола. Минимальная победа переведет игру в овертаймы.

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