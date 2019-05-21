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Бешикташ действительно ведет переговоры с Ребровым, – журналист

21 мая 19:07 200 Читати українською
Бешикташ действительно ведет переговоры с Ребровым, – журналист
Сергей Ребров / Czeglédi Zsolt

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о переговорах Сергея Реброва с Бешикташем.

"Разговоры о Реброве и Бешикташе небезосновательны. В принципе, переговоры действительно ведутся. Не знаю, на какой стадии они находятся. Но переговоры и разговоры ведутся.

Ребров оценил свое будущее в Ференцвароше

Бешикташ консультируется с Ребровым по вопросу переезда в Турцию", – сказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик в программе "Цыганык LIVE".

Ребров может возглавить Бешикташ

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может возглавить Бешикташ.

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Теги
Игорь Цыганык Ференцварош Ференцварош Турция Сергей Ребров Сергей Ребров Бешикташ Бешикташ
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