Бешикташ действительно ведет переговоры с Ребровым, – журналист

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о переговорах Сергея Реброва с Бешикташем.

"Разговоры о Реброве и Бешикташе небезосновательны. В принципе, переговоры действительно ведутся. Не знаю, на какой стадии они находятся. Но переговоры и разговоры ведутся.

Ребров оценил свое будущее в Ференцвароше

Бешикташ консультируется с Ребровым по вопросу переезда в Турцию", – сказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик в программе "Цыганык LIVE".

Ребров может возглавить Бешикташ

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может возглавить Бешикташ.