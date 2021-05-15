Чемпионат Турции 2020/21, 40-й тур

Галатасарай – Ени Малатьяспор – 3:1

Голы: Дервисоглу, 53, Бабель, 60, Чаглаян, 90+2 – Бюйюк, 39

Гезтепе – Бешикташ – 1:2

Голы: Озтюрк, 24 – Вида, 10, Геззаль, 69, (пен.)

Кайсериспор – Фенербахче – 1:2

Голы: Педру Энрике, 18 – Валенсия, 90, Азиз, 90+8

Нереализованный пенальти: Соса, 58, (Фенербахче)

Турецкие гранды начали свои заключительные матчи в первенстве в одно время, так как в них решалась судьба чемпионства. Перед началом поединков преимущество имел Бешикташ, в котором выступает экс-динамовец Вида – "орлы" опережали Галатасарай лишь по разнице голов. Именно хорват и вывел Бешикташ вперед, замкнув скидку головой Велинтона. Озтюрк до перерыва выровнял положение, но во второй половине Геззаль ударом с пенальти принес победу Бешикташу.

Видео гола Виды:

Галатасарай же первый тайм своего поединка провел неудачно, проиграв Ени Малатьяспор с минимальной разницей. Впрочем, Дервисоглу, Бабель и Чаглаян после перерыва принесли стамбульцами уверенную победу – 3:1. Фенербахче, который должен надеяться на поражение конкурентов, не сумевший обыграть Кайсериспор. Педру Энрике в первом тайме вывел хозяев вперед, а Фенер не смог отыграться сразу после перерыва – экс-звезда Металлиста Соса не реализовал пенальти. Под занавес встречи Кайсериспор остался в меньшинстве, а Энер Валенсия таки сравнял счет. В компенсированное время Валенсия помог вырвать победу, ассистировав Азизу, но это не повлияло на турнирное положение Фенербахче.

Лёв может вернуться в Фенербахче

Таким образом, именно Бешикташ стал чемпионом Турции, набрав 84 очка и обогнав Галатасарай только по лучшей разнице мячей. Фенербахче финишировал третьим, из-за чего пролетел мимо Лиги чемпионов – Озил и Ко попали в Лигу Европы, а вот Бешикташ и Галатасарай начнут свой лигочемпионский путь с квалификации.