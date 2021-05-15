Бешикташ благодаря голу Виды стал чемпионом, а Фенербахче остался без ЛЧ – фантастическая развязка чемпионата Турции
22:36 - Читати українською
Последний тур чемпионата Турции подарил нам имя нового чемпиона страны, а также определил судьбу путевок в Лигу чемпионов. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Чемпионат Турции 2020/21, 40-й тур
Галатасарай – Ени Малатьяспор – 3:1
Голы: Дервисоглу, 53, Бабель, 60, Чаглаян, 90+2 – Бюйюк, 39
Гезтепе – Бешикташ – 1:2
Голы: Озтюрк, 24 – Вида, 10, Геззаль, 69, (пен.)
Кайсериспор – Фенербахче – 1:2
Голы: Педру Энрике, 18 – Валенсия, 90, Азиз, 90+8
Нереализованный пенальти: Соса, 58, (Фенербахче)
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