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Бешикташ арендует Кариуса с правом выкупа за 8 млн евро

20:50 60 Читати українською
Бешикташ арендует Кариуса с правом выкупа за 8 млн евро
Лорис Кариус / Фото: Sky Sports

Стали известны подробности возможного перехода голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса в Бешикташ.

Как известно, Бешикташ и Ливерпуль согласовали двухлетнюю аренду немецкого голкипера Лориса Кариуса.

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За два года аренды 25-летнего голкипера турецкий клуб заплатит мерсисайдцам 2,5 млн евро. Кроме того, в договор аренды включена возможность выкупа Кариуса за 8 млн евро, сообщает портал Liverpool Echo.

Ливерпуль также прописал в контракт опцию получения 20% от суммы последующей перепродажи голкипера.

Сообщается, что соглашение закроют после сегодняшнего матча Ливерпуля с Кристал Пэлас.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Ливерпуль Ливерпуль Бешикташ Бешикташ Лорис Кариус Лорис Кариус
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