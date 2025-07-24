Шахтер и Бешикташ сыграют первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Бешикташ – Шахтер состоится сегодня, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Бешикташ – Шахтер? В прямом эфире матч в Украине будут транслировать Киевстар ТВ и УПЛ ТВ. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, что в предыдущем этапе квалификации Лиги Европы Шахтер без особых усилий прошел Ильвес (6:0; 0:0). Однако на этот раз дончан ждет настоящее испытание – Бешикташ, 16-кратный чемпион Турции, под руководством Уле Гуннара Сульшера и с несколькими звездами в составе.

Ответный матч, который окончательно определит участника следующего раунда, пройдет через неделю в польском Кракове.

Стартовые составы:

Шахтер: Резник, Эгиналду, Очеретько, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко (к.), Бондарь, Конопля.

Бешикташ: Гюнок (к.), Свенссон, Ааулиста, Демир Эге Тикназ, Рашица, Абрахам, Оркун Кьокчю, Удуохай, Рафа Силва, Юрасек, Фернандеш.

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