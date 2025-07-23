"Футбол – это игра с великолепными историями, и именно эти истории делают его красивым. Сегодня мы находимся на историческом стадионе, и для меня это также особое событие – вернуться на родину как главный тренер Шахтера. Это очень волнительный и счастливый день для меня. Я хочу разделить это с вами и турецким народом. Мы очень рады и взволнованы перед матчем.

"Мы очень взволнованы": Туран откровенно оценил Бешикташ перед дуэлью в Лиге Европы

Бешикташ – это особенный клуб: с традициями, с фанатами, тренером и, самое главное, игроками. Даже в прошлом сезоне, когда они были не в лучшем состоянии, им удалось победить Фенербахче и Галатасарай. На этом стадионе нужно не просто хорошо играть, а правильно реагировать на ключевые моменты, потому что у них есть игроки, которые могут изменить ход матча мгновенно. Это нас мотивирует еще больше. Да, мы молодая команда с большим потенциалом, но это не значит, что мы сделаем шаг назад. Мы будем готовы к борьбе. Кто бы не выбыл на этой стадии – это будет несправедливо. Обидно, что две сильные команды встречаются так рано. Но я уверен, что матч будет хорошим.

Мне нравятся команды, которые владеют мячом, и мы будем стараться играть с контролем. У Бешикташа сильные контратаки, что отчасти связано с профилем игроков. Но большие команды могут адаптироваться к любой ситуации. Мы будем готовы и к позиционной игре, и к контратакам, однако я не хочу отказываться от контроля мяча. Очень мало команд в мировой истории добивались успеха только благодаря обороне. Да, есть исключения – Греция-2004, Атлетико с Симеоне – но в основном титулы добывали те, кто владел мячом и контролировал игру. Мы хотим доминировать.

Я всегда уважал болельщиков Бешикташа. Это одно из самых страстных фанатских движений в мире. У нас была конкуренция, но всегда в пределах уважения. Иногда мы подкалывали друг друга, но с любовью и юмором. Это тяжелый стадион, здесь трудно играть любому. Да, я буду играть против команды из своей страны, но это спорт, и нужно смотреть на это с положительной стороны. Это история, которая делает футбол красивым. Один выигрывает, другой проигрывает, но мы пожмем друг другу руки. Мы – эмоциональная нация, но не стоит все драматизировать.

Это важный матч и для моей карьеры, но мой фокус – не на личном, а на команде. Мы имеем долгосрочную мечту. Например, Ман Сити шел к трофею Лиги чемпионов 8 лет. То же самое и ПСЖ. Да, этот матч важен, но даже если мы проиграем – это будет не конец, а часть развития", – цитирует Турана Tribuna.

Напомним, поединок квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер пройдет завтра, 24 июля. Начало – в 21:00.

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