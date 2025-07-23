Размявшись на финских котятах, Шахтер подходит к настоящему испытанию на соответствие ЛЕ. Когда-то украинские болельщики не воспринимали турецкие команды за равных, но сейчас противостояние с Бешикташем пугает. Слишком уж богатые клубы в Стамбуле.

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"Орлы" за лето подписали Оркуна Кёкчу из Бенфики (25 млн евро), Тамми Абрахама из Милана (15 млн) и Давида Юрашека (5 млн, Бенфика), а также выкупили Жоау Мариу (2 млн, Бенфика) и Феликса Удохая (5 млн, Аугсбург). На подходе – Эмерсон Роял (экс-Милан, Барса, Тоттенхэм). А еще в составе есть Рафа Силва (Брага, Бенфика, сборная Португалии), Габриэль Паулиста (Арсенал, Валенсия) и Милот Рашица (играл в Бундеслиге и АПЛ).

Возглавляет всю эту банду Уле Гуннар Сульшер. Этих имен и цифр должно быть достаточно, чтобы запугать украинских футболистов и болельщиков. Валерий Бондарь даже пожаловался, что в квалификации Лиги Европы попали лучшие команды, чем в Лиге чемпионов. Но так ли уж страшен Бешикташ на самом деле?

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 між Бешикташем і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу турків – 2,38. На тріумф донеччан фахівці дають 2,72.

Для Бондара он может и будет страшным, учитывая череду обрезок под прессингом Ильвеса в предыдущем раунде квалификации. Кадровый потенциал у Бешикташа чрезвычайно мощный – футболисты "орлов" точно способны наказать за ошибки, которые иногда возникали с финнами. Причем наказать с первого же раза.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера относительно неплохо работают на мяче, что тоже может создать проблемы. Шахтер пока только учится прессинговать высоко – как правило, соперника стараются загонять во фланг, где и отбирают мяч. Вот только эти маневры часто открывают центр поля, где не хватает настоящего опорника. Турки способны воспользоваться этой уязвимостью.

Но во всем остальном Бешикташ кажется не таким уж и страшным. Взять хотя бы общую стоимость состава – стамбульцы накупили кучу сбитых летчиков и заробитчан, однако Шахтер дешевле всего на 7 млн евро. При этом у турок проседает позиция 32-летнего Свенссона на правом фланге обороны. Он медлителен и плохо защищается на пространстве.

"Орлы" неплохо продвигают мяч под давлением, но на чужой трети команда имеет определенные проблемы. Очень много завязано на индивидуальном классе звезд, а вот в позиционном наступлении интереснее выглядит даже Динамо. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера более опасны в контратаках, но они тоже открывают пространство – в работе без мяча Бешикаташ слишком вальяжный.

Нынешний Шахтер значительно интенсивнее. Контрпрессинг Арды Турана может сработать против стамбульцев уже сейчас. Вообще, Бешикташ выглядит достаточно стереотипным турецким коллективом – много бывших звезд, много куража, однако в тактическом плане все не очень хорошо. Как следствие, результаты на дистанции хромают. Показательным стало первое полугодие Сульшера во главе "орлов".

Он стартовал с разгрома Атлетика в Лиге Европы и провел 6-матчевую победную серию – впрочем, норвежец уступил Твенте и пролетел мимо плей-офф ЛЕ. Бешикташ бил Фенербахче и Галатасарай в личных встречах, но сгорел скромному Гезтепе в Кубке (1:3). В чемпионате Уле-Гуннар занял только четвертую позицию в Суперлиге, а во всех турнирах удалось выиграть только 12 поединков из 22-х.

Летние сборы вообще оказались провальными. После победы в спарринге над Сенкт-Пельтеном турки расписали ничью с Адмирой (1:1), проиграли Вольфсбергеру (2:3) и неожиданно провалились с Петржелкой (1:2) – клубом из второй словацкой лиги. Причем качество игры во всех матчах оказалась низкой.

Бешикташ сейчас выглядит самым слабым стамбульским грандом. Собрать дрим-тим с Моуринью (как Фенербахче) или приобрести Осимхена за 75 млн евро (как Галатасарай) "орлы" не способны. В чемпионате команда забила на 30+ голов меньше, чем лидеры. Словом, Шахтер не должен бояться сегодняшнего соперника.

Главным преимуществом "горняков" является чрезвычайно мощные фланги. Вингеры дончан не только технические и быстрые – они обладают классным ударом, дают большой объем единоборств и отрабатывают в обороне. Педро Энрике в свою очередь, заново раскрылся на позиции левого фулбека. Получив свободу от постоянных опусканий и требований Судакова поделиться мячом, бразилец стал раздавать классные передачи между линиями. Совсем не хуже тех, что у Георгия.

Очень интересно взглянуть, кому доверят правый край обороны. На сборах основным видели Винисиуса, да и система Арды Турана намекала на доверие к экс-защитнику Реала. Впрочем, в противостоянии с Ильвесом значительно интереснее выглядел Конопля, который и забивать мог, и прессинговал, и сзади редко ошибался.

Существует интрига относительно форварда "оранжево-черных". В первом матче с Ильвесом неплохо сыграл Элиас, хотя на сборах основным был Эгиналду. В Тампере он появился и создал кучу моментов, но работал на фланге – а вот позицию ЦФ закрыл Траоре. Адама разочаровал, поэтому сейчас выбор будет вестись между двумя бразильцами.

Вообще, тренерский штаб дончан сейчас может выбирать различные варианты на всех позициях, кроме опорной зоны и центра защиты. А вот у Уле-Гуннара Сульшера с составом ситуация значительно хуже. Из-за дисквалификаций не сыграют Бахтияр Зайнутдинов, Жан Онана и Керем Атакан.

Алекс Окслейд-Чемберлейн уже покинул Бешикташ, а в лазарете остаются Семих Киличсой и Мустафа Хекимоглу. И это далеко не полный список потерь – турки детальной информации не дают, но в матче с Шахтером тренер может рассчитывать только на 14-15 футболистов.

Ориентировочные составы на матч Бешикташ – Шахтер

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Паулиста, Удохай, Юрашек – Кёкчу, Кайра Йылмаз – Рашица, Рафа Силва, Мариу – Абрахам

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Несмотря на огромные проблемы Бешикташа, ожидать легкой прогулки не следует. Сборы сборами сборами, а в официальных матчах команды играют иначе. Состав турок позволяет не только наказывать Шахтер за ошибки, но и забивать сугубо на индивидуальном мастерстве. Тот же Кёкчу является мастером дальних ударов.

Дончанам будет непросто, но стамбульский коллектив слабенький при игре без мяча и точно будет раскрывать пространство. Подопечным Арда Турана может этого хватить. Они более дисциплинированные и интенсивные. Моменты точно будут – важно только их реализовывать. Повторять сценарий с матча в Тампере, где "горняки" запороли 999 моментов в штрафной, команда уже не имеет права.

Почему-то кажется, что матч не станет бедным на голы. Прогнозировать результат не станем, но в тотал больше 2,5 верится.

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