В Стамбуле всегда непросто играть, но Шахтеру повезло очень быстро открыть счет, а вскоре даже удвоить преимущество благодаря Аллисону, который забил сам и ассистировал Эгиналду. Однако перед перерывом. Бешикташ получил право на пенальти, который реализовал Эбрахам.

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде

После перерыва сценарий в чем-то повторился. Шахтер снова ушел в отрыв, затем, снова в конце, пропустил. Однако на сей раз подопечные Арды Турана сподобились забить еще раз уже перед самым финальным свистком. Поэтому на ответный матч "горняки" оформили неплохое преимущество в счете.