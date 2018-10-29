Бешикташ – Генк – 2:4 – видео голов и обзор матча

Генк Руслана Малиновского на выезде уверенно одолел Бешикташ. Смотрите видео голов и обзор матча.

В первом тайме Генке удалось отличиться на экваторе матча усилиями Саматы. Во второй половине встречи команды устроили настоящую голевую феерию. Сначала тот же Самата оформил дубль на 70 минуте, а уже через 15 минут Генк забил еще дважды.

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Бешикташ не сдался и смог отыграть отставание. Сначала Лав, который вышел на замену, сократил гандикап бельгийцев забив на 74 минуте, а позже Вагнер оформил дубль, отличившись на 86-минуте встречи, однако этот дубль не помог его команде одержать хотя бы ничью в матче против Генка. Турки дома уступили со счетом 2:4. Отметим, что Малиновский в этой встрече отметился классным ассистом.

Команда Малиновского с 6 очками возглавляет группу, в активе Бешикташа только 3 очка.

Бешикташ – Генк – 2:4

Голы: Лав, 74, 86 – Саматов, 23, 70, Ндонгала, 81, Посуэло, 83

Малиновский отличился классным ассистом за Генк в матче Лиги Европы