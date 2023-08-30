"Болельщики Бешикташа замечательные, невероятные. Атмосфера здесь всегда фантастическая. Они не только гонят вперед свою команду, но и оказывают давление на соперников. Они вносят свой вклад в успехи команды.

"В матче с Динамо у нас будут проблемы": наставник Бешикташа оценил шансы на проход Луческу и Ко в еврокубках

Пожалуй, надо показать нашим игрокам, что произошло во время матча Бешикташа с РБ Лейпциг, когда один игрок покинул поле из-за того, что не мог продолжить играть при таком шуме на трибунах. У нас много молодых игроков, которые не играли на этом уровне, в таких условиях. Последние два года мы играли при пустых трибунах, поэтому я бы не хотел, чтобы такая атмосфера стала для них сюрпризом и повлияла на их действия в завтрашней игре.

Мы хорошо готовы к завтрашнему поединку. Мы продемонстрировали хорошую игру в первом матче при том, что Бешикташ – сильный, хороший клуб. Они провели качественные трансферы, создали сильную европейскую команду, которая составлена не только из турецких исполнителей. Повторюсь, мы хорошо выглядели в первом матче и проиграли лишь через несколько отдельных эпизодов, пропустив после пенальти, углового и контратаки. В то же время мы создавали хорошие моменты, чтобы забить больше, поэтому результат мог быть другим. Уверен, что моя команда хорошо готова к завтрашней игре.

Конечно, я понимаю, что атмосфера, давление трибун может сильно повлиять на игру наших игроков. Самыми тяжелыми для нас будут первые 15 минут. Но я верю, что мои игроки завтра проведут хороший матч против сильного соперника", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок между Бешикташем и Динамо состоится в четверг, 31 августа, в Стамбуле. Начало встречи в 20:00. Первый матч завершился поражением киевлян со счетом 2:3.

Динамо и Бешикташ выдали огненную драму в Лиге конференций – магия Шапаренко, Караваева и Волошина против VAR и рока