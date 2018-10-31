Беседин: Знаем, что у Миная есть опытные игроки

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против Миная.

"Что мы знаем о Минае? Что там есть довольно опытные ребята: Кополовец, Допилка, другие. Нельзя такие команды недооценивать, они выйдут на поле с запредельной самоотдачей.

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Должны просто показывать тот футбол, который демонстрируем в последних поединках. Важно отработать на максимуме, победить и пройти дальше", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Минай – Динамо состоится 31 октября в 14:00.

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