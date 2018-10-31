toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
КУБОК УКРАИНЫ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Беседин: Знаем, что у Миная есть опытные игроки

30 октября 22:55 64 Читати українською
Беседин: Знаем, что у Миная есть опытные игроки
Артем Беседин / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против Миная.

"Что мы знаем о Минае? Что там есть довольно опытные ребята: Кополовец, Допилка, другие. Нельзя такие команды недооценивать, они выйдут на поле с запредельной самоотдачей.

Твіттеріада. Сексуальна напарниця Шеви, дружина Мессі і вбивчо красива українка, або Коли Ракицький – вдома

Должны просто показывать тот футбол, который демонстрируем в последних поединках. Важно отработать на максимуме, победить и пройти дальше", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Минай – Динамо состоится 31 октября в 14:00.

Минай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
2
час
:
12
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Минай Минай Минай - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
12
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук