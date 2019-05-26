Беседин забил с игры впервые с августа 2018 года

Турция — 26 май 47
-
Коркишко одолел Гладкого в битве за выход в элитный дивизион Турции
-
Динамо – Львов: тяжелая победа киевлян, странный выход "травмированного" Миколенко, Де Пена заслуживает шансУкраина — 26 май 744
-
Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, стали лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легендУкраина — 26 май 559
-
Бойко не сыграет за сборную Украины против Сербии и ЛюксембургаСборная Украины — 26 май 247
-
"Действуй, меняй, вдохновляй": Динамо представило форму сезона 2019/20Украина — 26 май 250