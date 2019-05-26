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ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Беседин забил с игры впервые с августа 2018 года

26 мая 19:45 66 Читати українською
Беседин забил с игры впервые с августа 2018 года
Артем Беседин / ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Артем Беседин отличился голом с игры впервые с августа 2018 года.

78’ Артем Беседин
84’ Никита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Беседин
84’ Никита Бурда

В матче 31 тура УПЛ киевское Динамо сделало камбэк против Львова (2:1), представив перед этим игровую форму сезона 2019/20.

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Форвард Артем Беседин, который восстановился после тяжелой травмы, отличился забитым мячом. Это первый гол нападающего с декабря 2018 года. А с игры футболист забивал еще в матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Славии (2:0).

Последний раз Беседин забивал 3 декабря 2018 года в матче против одесского Черноморца (2:0), реализовав пенальти.

Источник: Футбол 24
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Львов Львов Львов Славия Прага Славия Прага Артем Беседин Артем Беседин
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