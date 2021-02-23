Беседин во второй раз стал отцом – форвард Динамо похвастался фото новорожденной дочери
В семье Артема Беседина случилось радостное событие. Жена нападающего 22 февраля подарила ему дочь.
Об этом сообщил сам 24-летний форвард Динамо и сборной Украины. "Спасибо за сына и за дочь", – написал Беседин в Instagram. Форвард присутствовал при родах.
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Это второй ребенок Артема и его жены Радмилы. Супруги уже воспитывают сына Доминика, который родился в июне 2019 года. Новорожденную девочку планируют назвать Каролиной.
Напомним, Беседин только недавно вернулся на поле после годичной дисквалификации за положительный допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме. В трех официальных поединках 2021 года нападающий Динамо забил 2 гола.
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