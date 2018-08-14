Беседин: В поле думаю только о победе команды

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал победу над Славией в 3-квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, людей, которые пришли на стадион. Нам очень приятно. Без них было бы в два раза сложнее.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Рад ли, что забил? Самое главное – это победа. Когда я выхожу на поле, то думаю только о победе команды.

Супряга? Я не видел еще в тренировочном процессе, у него травма. Говорят, что он хороший футболист. Добро пожаловать в Динамо", – цитирует Беседина Football Hub.