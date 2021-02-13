"Какие эмоции? Я очень долго ждал этого времени, долго готовился. Хорошо, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Вся команда хорошо сыграла, есть 3 очка. Мне нужно было вспомнить, подойти к игре в оптимальных кондициях.

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Мы все хорошо подготовились, я рад, что все получилось. Конечно, я вижу, где мне не хватает. Игрового времени, конечно, не хватает, но все вернется. В физическом плане я себя хорошо чувствую. Поле? Очень трудно играть было, пришлось потратить время, чтобы привыкнуть", – поделился Беседин в комментарии Профутбол Digital.

Отметим, форвард вернулся на поле после годичной дисквалификации и сразу отметился дублем в ворота Олимпика.

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