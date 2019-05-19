Беседин: Сказал Солю, чтобы язык учил

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился эмоциями после своего возвращения на поле после травмы.

"Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что уже все позади. Самое главное, что вышел помог команде. Я мечтал об этом. Хорошо, что еще выиграли. Будем готовиться к Шахтеру. Очень важная игра.

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Немного похудел? Работал в зале, работал над собой. Хотелось выйти из этой ситуации только сильнее. Надеюсь, что все будет хорошо. Вместе с Солем тренировался, я ему сказал, чтобы язык учил!

Табло Шахтера к матчу с Динамо? Пока у них в этом сезоне есть такая возможность, то пусть запускают. Это может быть последняя возможность запустить хоть что-то. Мы промолчим, на поле будем доказывать. Это их право. Мы выйдем на поле, результат будет положительным", – сказал Беседин в эфире FootballHub.

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