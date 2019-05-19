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Беседин: Сказал Солю, чтобы язык учил

19 мая 13:10 139 Читати українською
Беседин: Сказал Солю, чтобы язык учил
Артем Беседін / фото: ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился эмоциями после своего возвращения на поле после травмы.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что уже все позади. Самое главное, что вышел помог команде. Я мечтал об этом. Хорошо, что еще выиграли. Будем готовиться к Шахтеру. Очень важная игра.

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Немного похудел? Работал в зале, работал над собой. Хотелось выйти из этой ситуации только сильнее. Надеюсь, что все будет хорошо. Вместе с Солем тренировался, я ему сказал, чтобы язык учил!

Табло Шахтера к матчу с Динамо? Пока у них в этом сезоне есть такая возможность, то пусть запускают. Это может быть последняя возможность запустить хоть что-то. Мы промолчим, на поле будем доказывать. Это их право. Мы выйдем на поле, результат будет положительным", – сказал Беседин в эфире FootballHub.

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