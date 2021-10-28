"Мог ли Шевченко напихать в раздевалке? Мог, особенно мне. В последний раз это было на Евро-2020, когда мы играли с Северной Македонией.

Беседин признался, что сказал своему обидчику после получения ужасной травмы в матче со Швецией

Я вышел, мы тогда выигрывали 2:1. Ко мне отлетает мяч, я Сидорчуку пяткой сбрасываю, уже последние минуты шли – тогда обрезка, он бьет, и там метр от штанги. Я захожу, видно, что переживает Шевченко, говорит: "Что ты делаешь?" Только не так, понятное дело.

"Что ты делаешь, мля? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?" И давай, короче. Мог напихать, и это все было по-делу. Кто как к этому относится – я бы еще прописал какого-то лещика. Это же не шутки – серьезный турнир, серьезные задачи. Я все прекрасно понимаю", – сказал Беседин в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ"..

Напомним, Шевченко покинул пост тренера сборной Украины летом после 5 лет работы с "сине-желтыми".

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