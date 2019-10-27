Беседин: С такой игрой дальше нам нечего делать

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин считает, что команда должна как можно быстрее забыть матч против Карпат в 12 туре УПЛ (1:1) и сосредоточиться на подготовке к противостоянию с Шатарем в Кубке Украины.

"Тяжелая игра, соперник оборонялся всеми силами. Мы не сумели реализовать наши моменты, особенно во втором тайме. Поэтому и такой результат. Считаю, что мы сами виноваты, что итоговый счет такой. Не надо говорить о том, был ли там пенальти, или нет. Только мы сами виноваты в таком результате. Нужно разобраться, сделать выводы, потому что с такой игрой дальше нам нечего делать.

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Да, график тяжелый, но ничего, нужно играть. Перед матчем с Шахтером в Кубке у нас фактически сутки на восстановление. Лично я чувствую, что нахожусь в хорошем игровом тонусе. Уверен, что все восстановятся. Нужно просто лучше играть в футбол.

Важно сделать правильные выводы и забыть о сегодняшнем поединке, а с завтрашнего дня готовиться к важному матчу с Шахтером. Для нас это очень важное противостояния, любой матч против Шахтера для нас очень важен. Мы будем играть только на победу", – цитирует Беседина dynamo.kiev.ua.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером состоится в среду, 30 октября, в Киеве. Начало – в 17:00.

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