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Беседин: С такой игрой дальше нам нечего делать

22:06 122 Читати українською
Беседин: С такой игрой дальше нам нечего делать
Артем Беседин / ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин считает, что команда должна как можно быстрее забыть матч против Карпат в 12 туре УПЛ (1:1) и сосредоточиться на подготовке к противостоянию с Шатарем в Кубке Украины.

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

"Тяжелая игра, соперник оборонялся всеми силами. Мы не сумели реализовать наши моменты, особенно во втором тайме. Поэтому и такой результат. Считаю, что мы сами виноваты, что итоговый счет такой. Не надо говорить о том, был ли там пенальти, или нет. Только мы сами виноваты в таком результате. Нужно разобраться, сделать выводы, потому что с такой игрой дальше нам нечего делать.

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Да, график тяжелый, но ничего, нужно играть. Перед матчем с Шахтером в Кубке у нас фактически сутки на восстановление. Лично я чувствую, что нахожусь в хорошем игровом тонусе. Уверен, что все восстановятся. Нужно просто лучше играть в футбол.

Важно сделать правильные выводы и забыть о сегодняшнем поединке, а с завтрашнего дня готовиться к важному матчу с Шахтером. Для нас это очень важное противостояния, любой матч против Шахтера для нас очень важен. Мы будем играть только на победу", – цитирует Беседина dynamo.kiev.ua.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером состоится в среду, 30 октября, в Киеве. Начало – в 17:00.

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Динамо Киев - Карпаты Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев
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