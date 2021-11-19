Нападающий Динамо вместе с любимой отважились на важный шаг в своей жизни.

Беседин и его супруга Радмила Карафетова уже воспитывают двоих детей – Доминика (2 года) и Каролину, родившуюся в феврале 2021-го. Однако в церковный брак супруги вступили только 7 ноября. Фото из церемонии 25-летний форвард "Динамо" выложил в Instagram.

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Напомним, Беседин в текущем сезоне еще не выходил на поле. Нападающий продолжает восстановление от тяжелой травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Весь 2020 год динамовец пропустил из-за положительного допинг-теста после матча Лиги Европы 2018/19 против Мальме.