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Беседин рискует получить 4 года дисквалификации за употребление допинга – форвард не признает свою вину

15 января 18:20 729 Читати українською
Беседин рискует получить 4 года дисквалификации за употребление допинга – форвард не признает свою вину
Артем Беседин / Сайт Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин надолго может остаться вне футбола из-за проваленного допинг-теста.

Бомбардиру киевлян при самых плохих условиях грозит дисквалификация сроком на четыре года, информирует ФутболNEWS.

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Динамо не взяло Беседина в Турцию, где команда проведет зимние сборы. По информации Sport.ua, нападающий сборной Украины не признает свою вину и, вероятно, настаивает на пробе Б. Пока ни киевский клуб, ни УЕФА не давали официальных комментариев по ситуации 23-летнего игрока.

Напомним, Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против Мальме (3:4).

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Допинг
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