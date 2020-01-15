Беседин рискует получить 4 года дисквалификации за употребление допинга – форвард не признает свою вину

Нападающий Динамо Артем Беседин надолго может остаться вне футбола из-за проваленного допинг-теста.

Бомбардиру киевлян при самых плохих условиях грозит дисквалификация сроком на четыре года, информирует ФутболNEWS.

Динамо смирилось с потенциальной дисквалификацией Беседина – киевляне сделают ставку на Русина

Динамо не взяло Беседина в Турцию, где команда проведет зимние сборы. По информации Sport.ua, нападающий сборной Украины не признает свою вину и, вероятно, настаивает на пробе Б. Пока ни киевский клуб, ни УЕФА не давали официальных комментариев по ситуации 23-летнего игрока.

Напомним, Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против Мальме (3:4).

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору