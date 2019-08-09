Беседин рассказал об отношении команды к Хацкевичу

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился своим мнением о главном тренере команды – Александре Хацкевиче.

"Уверен, что каждый футболист Динамо и в матче с Шахтером, и с Брюгге, и во всех других, будет сражаться за Александра Хацкевича. Мы его уважаем, любим, играем и за него в частности. Мы не обращаем внимания на то, что пишут.

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К критике надо относиться правильно. Прислушиваться, но делать, как считаешь нужным. Всегда анализирую критику и делаю выводы", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

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Заметим, что в субботу, 10 августа, Динамо проведет домашнюю встречу с Шахтером в рамках УПЛ, а уже во вторник, 13 августа, киевляне сыграют против Брюгге в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.