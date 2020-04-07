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Беседин рассказал о реакции Суркиса на дисквалификацию форварда за допинг

7 апреля 23:25 60 Читати українською
Беседин рассказал о реакции Суркиса на дисквалификацию форварда за допинг
Артем Беседин / Фото из открытых источников

Нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин признался, как пережил провал допинг-теста.

"Я расскажу, как пережил эту ​​ситуацию, когда окончательно выйду из нее. Есть еще время, которое нужно преодолеть достойно. Только после этого я смогу что-то сказать. Конечно, это как лишить человека любимого делу. Причем без его вины. Об этом трудно говорить. До конца еще ничего не решено.

Беседин показал, как отбывает срок дисквалификации

Семья поддержала. Большую роль сыграл Игорь Суркис и его брат Григорий. Я был подавлен, но они поддержали. Сказали, что понимают, что это не моя вина. Находили нужные слова", – сказал Беседин в комментарии каналу Футбол.

Напомним, из-за провала допинг-теста Беседин получил дисквалификацию на один год. Отсчет начался с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. После скандальных событий Динамо отлучило от работы с первой командой врача Леонида Миронова.

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Теги
Игорь Суркис Допинг Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис
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