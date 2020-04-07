Беседин рассказал о реакции Суркиса на дисквалификацию форварда за допинг

Нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин признался, как пережил провал допинг-теста.

"Я расскажу, как пережил эту ​​ситуацию, когда окончательно выйду из нее. Есть еще время, которое нужно преодолеть достойно. Только после этого я смогу что-то сказать. Конечно, это как лишить человека любимого делу. Причем без его вины. Об этом трудно говорить. До конца еще ничего не решено.

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Семья поддержала. Большую роль сыграл Игорь Суркис и его брат Григорий. Я был подавлен, но они поддержали. Сказали, что понимают, что это не моя вина. Находили нужные слова", – сказал Беседин в комментарии каналу Футбол.

Напомним, из-за провала допинг-теста Беседин получил дисквалификацию на один год. Отсчет начался с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. После скандальных событий Динамо отлучило от работы с первой командой врача Леонида Миронова.

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