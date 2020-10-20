"Весь год был очень тяжелый. Первое время было тяжело из-за нагрузки. Заходишь в интернет, а ты везде. И пишут не то, как ты гол забил, а всякую чушь. Первое время прошло, все перемешалось.

Беседин приступил к тренировкам с Динамо – у форварда еще два месяца дисквалификации

Но приходит второе время – хочется играть, хочется тренироваться с командой, с кем-то поговорить о футболе. А сейчас третий этап – когда вот-вот, но еще надо подождать.

Самые сладкие матчи, Лига чемпионов, тем более такие соперники, команды, футболисты – и ты знаешь, что вот уже будешь тренироваться с командой, а играть все равно нельзя. Поэтому весь год был очень тяжелый", – сказал Артем Беседин в коментарии Youtube-каналу Трендець.

Напомним, Артем Беседин вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. С 19 октября Артем имеет право принимать участие в тренировках Динамо, однако сыграть в официальном поединке 24-летний игрок сможет после 19 декабря 2020 года.

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