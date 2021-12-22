"Поскольку в Киеве сейчас холодно, команда в отпуске и условия для возобновляемых тренировок не самые подходящие, и учитывая, что с моим коленом беговую работу в таких условиях делать нежелательно, было принято решение на 10 дней поехать тренироваться в страну с теплым климатом. Там помогал тренироваться наш клубный реабилитолог Владимир Ярмошук. Меня полетела поддержать и моя семья.

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Мы проделали там хорошую работу – и беговую, и силовую. Все идет по плану. Не хочется что-то сейчас загадывать, но главное, что колено хорошо реагирует на работу, нет сильных болевых ощущений. Сегодня день домашнего отдыха, после чего я буду продолжать работать уже в зале на нашей клубной базе.

Я ведь не знаю, как должно проходить восстановление, врачам виднее. Конечно, что бы ни говорили врачи, мне самому кажется, что я долго восстанавливаюсь, ведь очень хочется увереннее чувствовать себя на поле и как можно скорее вернуться. Но я понимаю, что травма непростая и нужно выдержать все прописанные сроки. Хорошо, что все идет по плану, без помех. Нужно и этому радоваться. До сборов еще около месяца, и я должен сделать большой объем работы, чтобы поехать с командой на сборы.

В любом случае, входить в тренировочный процесс нужно будет постепенно, осторожно. Сразу тренироваться с максимальной нагрузкой я, вероятно, вряд ли смогу. Будем следить за результатами, посоветуемся с врачами, они скажут, что можно будет делать на определенном этапе, а что нельзя.

Было бы хорошо еще раз съездить в страну с теплым климатом, чтобы потренироваться на мягком, натуральном футбольном поле. Такие условия мне нужны на этом этапе обновления. Пока думаем. С завтрашнего дня буду тренироваться на базе в зале, попробую бегать в манеже – посмотрим, как колено будет реагировать на искусственное поле, и от этого буду отталкиваться", – поделился Беседин в комментарии официальном сайте Динамо.

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