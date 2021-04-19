"После матча с Шахтером выходного не было. Готовимся к Агробизнесу так же, как готовились к предыдущим играм. Понимаем важность этого матча. Это хорошая, организованная команда, они выбили "горняков" из четвертьфинала Кубка Украины, это уже о многом говорит, поэтому готовимся и очень ответственно подходим к этой игре.

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У нас и до Шахтера были эмоциональные и важные игры, и после них мы хорошо подготовились к встрече с "горняками". Поэтому я не думаю, что этот поединок выбил нас из колеи. Наоборот, мы сейчас, скажем так, на эмоциональном подъеме и должны показать свой футбол и одержать победу.

Повторюсь, Агробизнес выбил Шахтер. Поэтому наступать на те же грабли, что и донецкая команда, мы не собираемся. Учимся на чужих ошибках. По крайней мере, стараемся, поэтому никакой недооценки быть не может. Мы должны как минимум забить на один мяч больше, чем соперник, поэтому самое главное – это результат. Матч состоит из одной игры, поэтому это очень важно забить первыми", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

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