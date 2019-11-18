Беседин призвал сборную Украины не расслабляться после успеха в квалификации на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Артем Беседин поделился эмоциями от поединка против Сербии (2:2). Гол форварда Динамо на последних секундах игры принес "сине-желтым" ничью.

"Считаю, что мы серьезно подошли к матчу, несмотря на то, что уже вышли на Евро. Нам не хотелось проигрывать, поэтому до последнего искали счастья в атаке. Радуемся, что в концовке матча забили спасительный гол.

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Надо было что-то делать, выходить, решать, потому что мы проигрывали 1:2. Мне нужно было помогать и в обороне, и в атаке. Хорошо, что получилось. Второй гол, на мой взгляд, это не только моя заслуга, но и всех партнеров по команде. Также благодарю тренеров, что получил приглашение в команду, меня давно не было в сборной.

После матча Андрей Николаевич поблагодарил всех за игру, за этот отборочный цикл. Сказал, что с сегодняшнего дня мы уже начинаем готовиться к финальной части Евро. Он отметил, что у нас есть коллектив, который надо беречь. В сборной отличная атмосфера, я рад быть рядом с такими партнерами. Самое главное, чтобы мы и на Евро продолжили так играть. Сделаем еще работу над ошибками и подготовимся к финальной части еще лучше", – цитирует Беседина Команда 1.

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