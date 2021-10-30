"Вкладываю сейчас, пока есть возможность. Вкладываю, чтобы когда придет момент повесить бутсы на гвоздь, не сильно почувствовать этот перепад.

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В основном это недвижимость. Думаю, это самое стабильное, что сейчас есть. Сейчас везде, куда ни лезь в плане бизнеса, ты придешь и будешь новым человеком. Тебя сразу переедут. Не вижу смысла лезть туда.

Футболисты так и поступают. Те же ребята в Динамо. Есть возможность – почему бы не вкладывать. Это апартаменты, квартиры в Киеве, за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. И тебе просто капает. Появилось еще – взял вторую, третью, четвертую, пятую.

Параллельно еще оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол – оно все как-то в масть идет. У всех такой момент наступает. Много таких примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги – и остаются потом ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет", – сказал Беседин в комментарии YouTube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, ныне Артем восстанавливается от травмы, полученной в сборной Украины на Евро-2020 в матче 1/8 финала против Швеции (2:1). Ориентировочно форвард должен вернуться на поле после зимней паузы.

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