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Беседин признался, кого поддерживает в других видах спорта – форварду Динамо нравится звездный боец из России

19:31 47 Читати українською
Беседин признался, кого поддерживает в других видах спорта – форварду Динамо нравится звездный боец из России
Артем Беседин / Сайт Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин откровенно рассказал о своих предпочтениях вне футбола.

"Очень нравится теннис. Люблю смотреть, когда играют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также наши соотечественницы – Элина Свитолина, Даяна Ястремская.

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Люблю играть в волейбол на песке, чтобы была легкая "зарубка" команда на команду. Даже когда были на сборах в Австрии, то на выходных ездили с ребятами и устраивали такие матчи. Также нравится играть в теннис и теннис-бол, который мы практикуем после игр для восстановления.

Кроме Федерера и Надаля, которых я уже назвал, также болею за наших боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах нравится Хабиб Нурмагомедов (действующий чемпион легкого веса UFC из России – прим.). Их бои стараюсь не пропускать. Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Это в том случае, конечно, если в этот день у нас нет матча", – рассказал Беседин в комментарии официальному сайту Динамо.

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