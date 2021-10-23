Форвард Динамо и сборной Украины Артем Беседин до сих пор не простил шведского защитника Маркуса Даниельсона, который лишил украинца возможности продолжить выступления на Евро-2020.

"Как я отреагировал на фразу Гарри Линекера, который сказал, что красной карточки в этом эпизоде ​​не было? Да, я слышал, что кто-то после матча такое говорил. Я думаю, человек должен разбираться в футболе. Если это не красная карточка – то что тогда красная? Я даже боюсь представить...

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Думаю, он это говорил в динамике. После того, как они посмотрели повтор, ко мне зашел этот швед Даниельсон, сказал, что не думал, что был такой удар. Извинился.

Простил ли я его? Я ему не сказал, что прощаю, но сказал, чтобы они собирались и ехали домой!" – сказал Беседин в комментарии Sportarena TV.

Напомним, форвард сборной Украины получил тяжелую травму колена после зверского подката шведа Даниельсона в матче 1/8 финала Евро. Возвращение Артема на футбольное поле ожидается не раньше зимы.

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