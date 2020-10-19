Нападающий Динамо Артем Беседин постепенно будет набирать форму перед возвращением на футбольное поле.

Артем Беседин вернулся к тренировкам с "бело-синими". Об этом форвард сообщил в своем Instagram, опубликовав соответствующее сторис.

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"В бой", – мотивационно написал Беседин. С сегодняшнего дня, 19 октября, Артем имеет право принимать участие в занятиях Динамо, однако сыграть в официальном поединке 24-летний игрок сможет после 19 декабря 2020 года.

Напомним, Артем Беседин вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. Всего за Динамо форвард провел 105 поединков, отличился 29 голами и 11 ассистами.

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