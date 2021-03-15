Беседин лишь в конце прошлого года вернулся после дисквалификации за допинг. Играть форвард начал уже после зимних сборов. Сейчас у него 5 матчей в рамках УПЛ, в которых он забил 4 гола. А также три поединка без результативных действий в Лиге Европы.

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Роскошные показатели 24-летнего нападающего в чемпионате Украины – вовсе не случайность. Это подметил редактор официального сайта Динамо Кирилл Крыжановский в своем телеграмм-канале. Оказывается, что эффективность Беседина выше, чем у легендарных нападающих киевского клуба.

Артем в среднем забивает в ворота соперников Динамо в УПЛ 0,38 гола за матч. Это больше чем у Клебера (0,37), Артема Кравца (0,36), Диого Ринкона (0,36) и Артема Милевского (0,32). Добавим, что в данный момент Беседин сыграл за киевлян во всех турнирах 115 матчей, в которых забил 34 мяча, из них в УПЛ – 63 и 24 соответственно.

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