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Беседин показал, как отбывает срок дисквалификации

19:53 332 Читати українською
Беседин показал, как отбывает срок дисквалификации
Артем Беседин / ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин показал, как проводит время, надолго оставшись без футбола.

Игрок в своем инстаграме поделился милым фото с сыном. Футболист впервые стал отцом летом прошлого года.

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Напомним, форвард "бело-синих" получил дисквалификацию на один год за употребление запрещенных препаратов. Он провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме. Срок его наказания пройдет 19 декабря.

К слову, во время расследования дела Беседин пояснил попадания допинга в свой организм тем, что врач Динамо вместо таблетки от головной боли дал ему препарат, содержащий запрещенные вещества.

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Публикация от Artem Besedin ️ (@artembesedin)

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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