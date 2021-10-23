"Петракову могу только пожелать, чтобы он вместе с командой поехал на ЧМ-2022 в Катар. Он этого на все 100 процентов заслужил.

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Я знаю его. Он – максималист, очень хороший человек и тренер. Я с ним работал в свое время на юношеском чемпионате мира в Новой Зеландии. Физрук ли он? Нет, не физрук, это точно. Он заслужил эту должность в сборной", – сказал Беседин в интервью Sportarena TV.

Напомним, Петраков пришел в сборную в разгар отбора к ЧМ-2022. Сейчас "сине-желтых" ожидает решающий поединок квалификации против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября на выезде.

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