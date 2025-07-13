Товарищеские матчи

Артис Брно (Чехия) – Диошдьёр (Венгрия) – 2:0

Голы: Аль Мушайфри, 26, Беседин, 62

Степанов продолжает разрывать в Нюрнберге – украинец забил уже седьмой гол в трех матчах (ВИДЕО)

Украинский форвард Артем Беседин отметился голом в очередном спарринге. Его Артис Брно (так после ребрендинга отныне будет называться ФК Лишень) в четвертом летнем спарринге одолел представителя чемпионата Венгрии – Диошдьёр.

Наш земляк начал игру в запасе и вышел на поле лишь на 60-й минуте. Украинцу хватило всего двух минут, но расписаться в воротах соперника. 29-летний нападающий получил диагональную навесную передачу на правую стойку и слета с острого угла замкнул в сетку.

Для Беседина этот гол стал уже вторым на сборах – ранее он отличился в воротах словацкой Петржалки (4:0).

Напомним, Артем присоединился к чешскому клубу в статусе свободного агента в январе 2025 года после ухода из казахского Ордабаса. Недавно украинец подписал с Артисом новое соглашение. Transfermarkt оценивает экс-форварда сборной Украины в 200 тысяч евро.