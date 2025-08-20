Беседин оформил второй победный ассист в Европе – видео гениального паса, который принес сенсацию
Экс-форвард Динамо Артем Беседин продолжает феерить за Артис Брно.
Вторая лига Чехии, 6-й тур
Усти-над-Лабем – Артис Брно – 0:2
Голы: Адедиран, 66, Викадинович, 73
Бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин приятно удивляет во Второй лиге Чехии. Эффектный ассист украинца на Квадри Адедиране помог Артису победить одного из лидеров чемпионата – Усти-над-Лабем (2:0).
29-летний форвард в текущем сезоне раскрыл ассистентские способности и оформил уже свою вторую голевую передачу за 5 матчей.
Клуб украинца пока что идет на 11-й строчке в турнирной таблице, но отстает от первого места лишь на 6 очков, имея игру в запасе.
