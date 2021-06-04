"После перерыва моменты наша команда создавала после того, как североирландцы раскрылись. Впрочем, я поставлю плюс для команды Андрея Шевченко прежде всего за то, что у футболистов горели глаза. Реализация сборной Украины желала лучшего? Да. И в этом плане показалось, что Беседин не усилил игру. Да, нападающий боролся, старался, но форварду нужно забивать.

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В прошлых матчах Довбик выглядел интереснее. Возможно, Артема выпустят в матче с Кипром. Такое количество моментов, которое было создано в прошлом поединке, необходимо реализовывать на Евро такого расточительства оппоненты не простят. Тем более, что не со всеми противниками придется играть первым номером.

Вырисовывается ли основной состав сборной Украины на Евро-2020? Думаю, в первом тайме состав был приближен к таковому. Нужно только найти место для Зинченко и, может, для Цыганкова. Помарки были. Коля Матвиенко несколько раз допустил промахи. Но, глобально, все прошло нормально. Такая линия обороны вполне имеет право на жизнь", – поделился Горилый в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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