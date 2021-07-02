"Врачи сборной и Динамо не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность предоставили, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врачb Динамо и сборной запретили такой перелет.

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Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой. А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Эта победа Украины была посвящена именно ему. В следующем матче сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, это будет и дальше продолжаться, впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам. Каждое наше выступление в финальной части ЧЕ и ЧМ – у нас уже внутренним кодом есть не только участие в турнире, но и вера в нашу команду, она покажет классную игру. И обязательно откроют новую страницу в истории украинского футбола", – поделился Павелко в комментарии Футбол News.

Напомним, Артем вышел на замену в матче со Швецией (2:1) и уже через 10 минут покинул поле из-за травмы колена/ Dрачи прогнозируют Беседину полгода на восстановление.

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