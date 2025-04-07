В 21-м туре второго дивизиона чемпионата Чехии Лишень потерпел поражение на выезде от Варнсдорфа (1:2). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Чехия, 2-й дивизион, 21-й тур 21-й тур

Варнсдорф – Лишень – 2:1

Голы: Фирбахер, 13, Кубиста, 21 – Малек, 42

Нереализованный пенальти: Беседин, 50

Беседин забил дебютный гол в Европе – экс-форвард Динамо и сборной Украины празднует победу

Команда, за которую выступает украинский нападающий Артем Беседин, пропустила дважды уже к 21-й минуте – отличились Фирбахер и Кубиста.

Под занавес первого тайма Малек сократил отставание, а уже после перерыва Лишень получил прекрасную возможность сравнять счет. Однако Беседин на 50-й минуте не сумел реализовать пенальти, который сам и заработал.

Этот момент оказался ключевым – клуб из Брно так и не смог избежать поражения от одного из аутсайдеров лиги. Добавим, что Артем забил лишь 1 гол в 9 матчах во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии.

Напомним, Беседин – воспитанник Динамо. Выступал в аренде за харьковский Металлист и кипрскую Омонию. Последним его клубом был казахский Ордабасы, который он покинул в ноябре 2024 года и с тех пор оставался без команды. В составе сборной Украины провел 19 матчей, в которых забил 2 гола.

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