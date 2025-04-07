Беседин заработал, но не реализовал пенальти в матче с аутсайдером – команда украинца не сумела вырвать хотя бы ничью (видео)
В 21-м туре второго дивизиона чемпионата Чехии Лишень потерпел поражение на выезде от Варнсдорфа (1:2). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Чехия, 2-й дивизион, 21-й тур 21-й тур
Варнсдорф – Лишень – 2:1
Голы: Фирбахер, 13, Кубиста, 21 – Малек, 42
Нереализованный пенальти: Беседин, 50
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Команда, за которую выступает украинский нападающий Артем Беседин, пропустила дважды уже к 21-й минуте – отличились Фирбахер и Кубиста.
Под занавес первого тайма Малек сократил отставание, а уже после перерыва Лишень получил прекрасную возможность сравнять счет. Однако Беседин на 50-й минуте не сумел реализовать пенальти, который сам и заработал.
Этот момент оказался ключевым – клуб из Брно так и не смог избежать поражения от одного из аутсайдеров лиги. Добавим, что Артем забил лишь 1 гол в 9 матчах во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии.
Напомним, Беседин – воспитанник Динамо. Выступал в аренде за харьковский Металлист и кипрскую Омонию. Последним его клубом был казахский Ордабасы, который он покинул в ноябре 2024 года и с тех пор оставался без команды. В составе сборной Украины провел 19 матчей, в которых забил 2 гола.
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