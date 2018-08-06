Беседин: Наша задача в ЛЧ – выйти из группы

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился ожиданиями перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской Славии.

"Соперника разбирали и будем еще разбирать. Подойдем к матчу в оптимальных кондициях. У них очень сильная команда физически, все высокие футболисты, под метр девяносто, и будет трудно против них на втором этаже играть. Но главное, нам нужно играть в свой футбол, и я уверен, что все получится.

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У нас задачи всегда максимальны. Попасть в группу, выйти из нее и дальше пройти в Лиге чемпионов.

Доволен ли своей игрой на старте сезона? Не особо. Нападающий должен забивать. И вообще, всегда можно сыграть лучше. Когда буду забивать, тогда скажу, что более-менее", – цитирует Беседина издание segodnya.

Нагадаємо, матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо відбудеться 7 серпня, початок о 20:30.

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