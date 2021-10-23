"Если точно знать, что не получи я травму, мы бы не прошли в следующий раунд, где-то было бы легче. Но я также понимаю, что в какой-то степени помог.

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Думал, что если бы я не получил эту травму, вдруг мы бы с крупным счетом выиграли. Забили бы еще два, например. Могло быть совсем иначе. Это такое дело. Это необязательно, что я получил травму, их игроку показали красную и мы из-за этого победили. Нет, скорее всего, так и было, но... Остальное уже только Богу известно.

Я считаю, что так и должно было произойти. На этот раз попал я... Прошло время, сейчас уже ни о чем не жалею – это футбол. Я ноги никогда не убирал и убирать не собираюсь даже после такой травмы. Это игра, спорт. Тем более. что тебе платят за него деньги.

Где я узнал, что команда прошла шведов? Я сидел возле поля. Меня вывели из подтрибунки под руки, и я сел на скамейку возле тренеров. Была пустота. Конечно, в каком-то плане хорошо, что я получил травму и мы выиграли, но если бы я ее не получил и мы проиграли... Это было бы обидно. И тяжелее было бы потом выходить из этой ситуации. Хорошо, что все так завершилось. Я ни о чем не жалею", – сказал Беседин в комментарии Sportarena TV.

Напомним, форвард сборной Украины получил тяжелую травму колена после зверского подката шведа Даниельсона в матче 1/8 финала Евро. Возвращение Артема на футбольное поле ожидается не раньше зимы.

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