"Когда играл в Металлисте – мне не все выплатили. Должны еще за несколько месяцев. Тогда были проблемы. Платили раз в два или три месяца.

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Конечно, это ненормально. Человек играл, отдал время, здоровье. Ему должны за это выплатить зарплату. Я понимаю, что оно того не стоит. Если что-то мне и должны, я от этого богаче не стану. Тем более, что я приходил в Металлист не зарабатывать. Уходил из U-21. Бежал просто. О деньгах не думал. Был в Харькове, дома, играл в Высшей лиге", – сказал Беседин в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Артём выступал за Металлист на правах аренды с марта по декабрь 2015 года и провел за харьковчан 19 матчей, в которых забил 1 гол.

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