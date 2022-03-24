"Наши игроки, оставшиеся в Украине, пытаются тренироваться и поддерживать форму, насколько это возможно. Те, ребята, у которых трое и больше детей, смогли уехать со своими семьями за границу.

"Мы 100% выйдем на чемпионат мира": Беседин ожидает успеха Украины на футбольных полях после победы над Россией

Я поддерживаю форму – хожу в зал, бегаю и делаю все, что в моих силах. Знаю, что Сидорчук и ребята из Шахтера, которые находятся в Бухаресте, также держат себя в форме. Сейчас ищу варианты, чтобы с кем-то можно было тренироваться или даже поиграть, если будет такая возможность. Все для того, чтобы лучше подготовиться к матчам за сборную Украины. Об этом тоже думаю. Даже в это время хочется лучше к этому подготовиться.

Дай Бог, если получится, буду тренироваться с какой-то командой. Рано или поздно у нас будут матчи за сборную, они очень важны. Без тренировок будет сложно, поэтому даже в такое время нужно искать возможности тренироваться и играть, хотя это очень тяжело. В первую очередь, психологически и морально", – объяснил Беседин в комментарии Tribuna.

Россия напала на Украину: нам предлагают провести чемпионат Европы, УПЛ не переедет за границу (LIVE)