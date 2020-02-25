Беседин имеет 21 день для обжалования решения УЕФА, – представитель антидопингового центра Украины

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать форварда Динамо Артема Беседина на один год.

"На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители. Есть шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации. Но оценить их не могу, так как мне не известны детали дела.

"Динамо и Беседин чуть ли не легким испугом отделались, на Евро ищем форварда": Франков – о приговоре для игрока киевлян

Год дисквалификации – такой срок говорит о том, что применили какие-то смягчения. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года. В ситуации с Бесединым УЕФА принял решение о смягчении наказания на 50% или 75%", – подытожил Кручек в комментарии Tribuna.

Напомним, Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря прошлого года – именно с этого дня начинается срок действия санкций к форварду Динамо.

Даріо Срна та ще 11 допінг-скандалів українського футболу