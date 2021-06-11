"Вся команда тренируется, упорно готовится. Мы провели очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. И каждый отлично понимает свои игровые функции.

Безус рассекретил план сборной Украины на матч с Нидерландами

Выходить и играть на ничью с Нидерландами – это неправильно. У нас очень высокие амбиции, и мы хотим пройти дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу.

Огромный плюс, что главный тренер ранее играл на моей позиции и играл очень неплохо. Нападающие очень внимательно прислушиваются к нему, к его подсказкам. Он говорит правильные и нужные вещи, и это пригодится в игре. Для форвардов сборной это очень хороший опыт", – цитирует Беседина официальный сайт УАФ.

Напомним, первый поединок на чемпионате Европы украинцы проведут в воскресенье, 13 июня против сборной Нидерландов. Начало встречи в 22:00.

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