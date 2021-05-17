"Приехали все здоровые ребята, кого мы вызвали, кроме легионеров. Наш первый цикл подготовки продлится до 23 мая, в этот день мы проведем спарринг с Бахрейном, затем будет четыре выходных дня. После этого к нам присоединятся легионеры, и только Александр Зинченко, который будет играть в финале Лиги чемпионов, прибудет позже.

Шевченко готов довызвать в сборную Украины новых игроков

Успели провести тестирование, в понедельник утром будет еще одна проверка. В принципе, наши прогнозы относительно состояния игроков подтверждаются, и мы еще раз убедились в том, что правильно сделали, собравшись раньше. Дисбаланс в готовности футболистов есть, но у нас будет время все исправить. В первом контрольном матче сыграем после определенной работы, после нагрузок. Планируем использовать как можно больше исполнителей, хотим посмотреть, как они действуют на фоне усталости.

У нас две потери – не успели восстановиться после травм Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Ждем информацию по Евгению Коноплянке, который работает в Киеве с тренером Шахтера. Есть проблема у Виктора Коваленко, который почувствовал дискомфорт на одной из последних тренировок Аталанты. Завтра должны быть какие-то новости. В общей группе работает Виталий Миколенко, а у Николая Шапаренко и Артема Беседина небольшие проблемы, микротравмы – они пропустили вечернюю тренировку", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

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