"Могли бы заменить Довбика в СК Днепр-1 Беседин или Кухаревич? Я думаю, надо искать наших за рубежом. Потому что все названные футболисты в Украине по манере, классу не дотягивают до Днепра-1. Ни Беседин, ни Кухаревич. У них есть неплохие навыки, каждый имеет свои манеры, свои функции.

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Вернуть Супрягу? Там психологическая проблема у игрока. Слишком легко у него карьера пошла, а это угрожающе. Вот у тебя все получается, а потом тебя резко опускают на землю. Не каждый это выдерживает. Хоть зарплата хорошая, но надо бороться. А потом вспоминаешь, что зарплата все равно классная.

Почему мы имеем ментальную проблему? Большинство наших футболистов перестают бороться. Всем надо яркий пример – Зинченко, который постоянно в борьбе, в суперконкуренции, и он побеждает. А большинство футболистов, получая хороший контракт, сдаются. Супряга – яркий пример", – поделился Федорчук в интервью Украинскому футболу.

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